New Honda Sonic 150R Tampil Makin Agresif dan Kencang

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - PT Astra Honda Motor (AHM) merilis New Honda Sonic 150R dengan tampilan karakter agresif dan kencang bagi generasi muda yang menyukai kebebasan berekspresi. Penyegaran light sport Honda ini sejalan dengan perkembangan remaja terkini dalam mengekspresikan gayanya yang menyukai motor dengan tampilan sporty dan keren.



New Honda Sonic 150R warna Aggresso Matte Black hadir dengan stripe baru yang lebih ekspresif dengan karakter agresif dan sporty. Penyematan grafis baru yang membuat motor ini terlihat makin sporty dan kencang juga disematkan pada pilihan warna Energetic Red dan Activo Black.



Selain itu, AHM juga menghadirkan pilihan baru bagi penggemar balap Tanah Air melalui warna yang terinspirasi dari tim balap Astra Honda Racing Team (AHRT) yakni warna Honda Racing Red.



Motor light sport Honda yang terus diminati ini hadir semakin keren dengan sharp shroud dan plug & play fairing. Fitur ini mendukung anak muda bebas mengekspresikan keinginannya untuk tampil berbeda dengan motor kesayangannya dengan tetap menggunakan fairing atau melepaskannya untuk membuat New Honda Sonic tampil lebih ramping.



Marketing Director AHM Thomas Wijaya mengatakan, New Honda Sonic 150R selalu dikembangkan dengan mempertimbangkan pilihan yang tepat bagi remaja yang ingin terus beraksi tanpa batas sejalan dengan gaya hidupnya yang dinamis.



Selain mengaplikasikan desain yang ergonomis sesuai postur tubuh remaja Indonesia, tampilan motor ini pun juga terus diperbaharui untuk mencerminkan karakter remaja masa kini. Ditambah lagi dengan dimensi yang ramping membuatnya lincah dikendarai dan irit bahan bakar.



"Tampilan barunya membanggakan dan membuat remaja tampil semakin percaya diri. Terbukti penggemarnya tumbuh pesat. Sejak dirilis pada 2015, tercatat ada 56 club Honda Sonic dibentuk sebagai wadah silaturahmi dan mengekspresikan diri," jelasnya dalam rilis, Rabu (27/9).



New Honda Sonic 150R warna Aggresso Matte Black dan Honda Racing Red dipasarkan dengan harga on the road (OTR Jakarta) Rp 22.300.000,- sementara itu warna Energetic Red dan Activo Black dipasarkan dengan harga OTR Rp 21.900.000,-. Model ini ditargetkan dapat terjual 40.000 unit per tahun. (ana/*)