Setelah Bastian Steel, Chelsea Islan Kini Dikabarkan Dekat dengan Anak Marini Zumarnis

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Setelah sempat heboh soal Bastian Steel, kehidupan pribadi Chelsea Islan kembali diperbincangkan.

Chelsea Islan kini ramai menjadi perbincangkan lantaran beredar kabarnya dirinya dekat dengan anak Marini Zumarnis bernama Daffa Wardhana.

Hal itu bermula dari unggahan di akun Instagram pribadi Daffa Wardhana yang memperlihatkan momen kebersamaannya dengan pemain film Rudy Habibie tersebut.

Di foto tersebut, Chelsea Islan menghadiri ulang tahun ayah Daffa sekaligus suami Marini Zumarnis yang sebetulnya sudah berlangsung pada Juli lalu.

Chelsea Islan tampil mengenakan baju bernuansa hitam dan putih dan berpose tersenyum manis ke kamera sambil memegang balon berbentuk hati.

Namun anak Marini Zumarnis itu baru mengunggahnya sebagai kilas balik momen yang membuatnya merindukan rumahnya.

Chelsea Islan dan anak Marini Zumarnis, Daffa Wardhana. (instagram.com/daffawardhana)

Maklum, Daffa Wardhana diketahui tengah melanjutkan kuliah ke Australia.

Yang menarik, di keterangan fotonya, anak Marini Zumarnis tersebut menuliskan merayakan momen ulang tahun ayahnya bersama seseorang yang spesial.

"In a state of missing home. Throwback to Dad's Birthday with the special ones. #familyfirst (emoji hati)," tulis Daffa Wardhana, Selasa (27/9).

Sontak unggahan anak Marini Zumarnis tersebut langsung dibanjiri komentar beragam dari warganet, bahkan ada yang menggoda jika Daffa akhirnya bisa go public.

Seperti yang diungkapkan akun @viradarmawancyaaa: "akhirnya go public."

@ayuhandyni4132: "Finnaly akhirnya go publik juga..smg langgeng y amien..."

@widiantara93: "Kalo ama yang ini mah ikhlas deh."

@gastinasriya: "ampunnn dr dulu ngefans sm daffa cakep nya gak ngebosenin dan skrng dkt sm Chelsea, sukaaaa."

Benarkah Chelsea Islan berpacaran dengan anak Marini Zumarnis? Kita tunggu saja kabar selanjutnya.