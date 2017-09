PLN  PEDULI  Salurkan Bantuan untuk 26 Tempat Ibadah di Provinsi Lampung

Sebagai bentuk kepedulian perusahaan kepada masyarakat, PT PLN (Persero) Distribusi Lampung memberikan bantuan kepada 26 rumah ibadah yang tersebar di 15 Kota dan Kabupaten Provinsi Lampung.

Pasalnya, PLN melihat bahwa rumah ibadah merupakan tempat yang memiliki nilai penting di mata masyarakat, yakni sebagai salah satu tempat pembentukan karakter masyarakat.

Selain pelaksanaan ibadah, masyarakat bisa melakukan banyak hal di rumah ibadah seperti bersosialisasi dan menempuh pendidikan agama.

Bantuan ini tertuang dalam salah satu Program PLN Peduli, yakni “PLN BERIBADAH 2017.”

Pada dasarnya, PLN Beribadah memiliki dua kegiatan utama, yakni Ramah dan Cerdik.

Ramah atau Renovasi Rumah Ibadah yakni kegiatan untuk meningkatkan kembali kualitas fasilitas rumah ibadah di lingkungan masyarakat.

Sedangkan, Cerdik atau Ceramah Mendidik merupakan kegiatan sosialisasi PLN kepada masyarakat melalui tokoh agama untuk lebih mengenal listrik dan taat dalam penggunaan listrik.

"Kami sangat berteri makasih kepada PLN yang telah membantu memperbaiki genteng masjid di lingkungan rumah kami. Warga dapat beribadah lebih nyaman sekaligus mendapatkan pemahaman lebih mengenai kelistrikan di lingkungan kami," ungkap Daud salah satu penerima manfaat PLN Beribadah di Bandar Lampung.

PLN Beribadah yang dilaksanakan selama Bulan Agustus dan September ini, diberikan kepada 26 rumah ibadah, dengan rincian sebagai berikut: Masjid NurulMa'rifah di Tanggamus, Masjid Nurul Huda di Rajabasa, Mushola Al Ikhlas di Rajabasa, Masjid Al Hidayah di Langkapura, Masjid Jumrotul Hasanah di Teluk Pandan, Masjid Nurul Yaqin di Way Halim, Masjid Muttaqin di Natar, Mushola Baiturrohman di Tanjung Sari, Masjid Al Ihsan di Kalianda, Masjid Al Falah di Candipuro, Rumah Tahfidz Imam Syafi'i di Metro, Masjid Jami Al Muhajidin di Pugung, Masjid Nurul Huda di Metro, Mushola Al Hijriah di Way Jepara, Masjid Baiturrohman di Seputih Banyak, Mushola Miftahul Huda di Metro Kibang, Masjid Nurul Iman di Tanjung Siom, Masjid BaitulUlya di Bandar Jaya, Masjid Almunawaroh di Pringsewu, Mushola Nurul Ikhlas di Kalirejo, Mushola An Nur di Kotabumi, Masjid Nurul Muttaqin di Tanjung Anom, Mushola Al ikhlas di Balik Bukit, Masjid Al Mu'min di Blambangan Umpu, dan di Masjid Al Ma'rif di Menggala.

Harapannya, program PLN Beribadah ini dapat memberikan banyak manfaat baik bagi PLN maupun masyarakat.