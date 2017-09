Baju Nagita Slavina Saat Hadiri Acara Selebrita Awards 2017 Jadi Sorotan

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Gelaran acara Selebrita Awards 2017, pada 29/9/2017 mendatangkan banyak artis-artis terkenal Indonesia.

Di antaranya ada Ayu Ting Ting, Zaskia Gotik, Prilly Latuconsina dan Nagita Slavina.

Mereka merebutkan sembilan kategori dengan banyak nominasi artis.

Dengan atasan brokat biru dongker dengan belahan bagian lengan.

Dipadu dengan celana panjang juga pam shoes warna biru dongker.

Rambutnya cukup sedikit dikeriting bagian ujung sehingga mengembang dan jatuh.

Netizen langsung bingung mau memuji apalagi.

Pasalnya style Nagita selalu beda dan tampil cantik.

@febrynursulis28 "Yaa tuhaaannn sampe bingung mau komen apaan lagii"

@alliyafazahraa "Memsye keren!!! selalu gayanya out of the box dan jd inspirasi orang lain"

@ricobgs "Sumpah mama jiji cantikbgt wah parah"

@serupawajah "Seksiiihhh... Kece parah istri raffi mama rafathar"

(Tribunstyle.com/Sinta Manila)