Cincin Nyangkut di Jari? Jangan Panik, Coba 4 Trik Ini

Dari semua permasalah pelik yang ada di dunia, salah satu yang paling remeh tapi menyebalkannya adalah melepaskan cincin yang nyangkut di jari. Jangan panik! Ada banyak tips mudah yang bisa Anda contek untuk melepaskan cincin yang susah dikeluarkan dari jari, tanpa harus berpikir untuk mutilasi tangan Anda.

1. Oleskan minyak

Menurut American Society for Surgery of the Hand, cara pertama yang bisa Anda lakukan untuk melepaskan cincin yang tersangkut di jari adalah dengan mengoleskannya pakai minyak, lotion, mentega/margarin, petroleum jelly, atau sabun.

Bahan-bahan ini dapat membuat permukaan kulit jari lebih licin, sehingga lebih mudah cincin untuk dilepaskan. Selain itu, bahan-bahan ini juga dapat mengurangi gesekan antar cincin dan jari Anda, sehingga mencegah luka pada jari.

Setelah mengoleskan salah satu dari bahan tersebut, lepaskan cincin dari jari dengan cara memutarnya dan menariknya sedikit demi sedikit secara perlahan sampai cincin berhasil terlepas. Jangan memaksa cincin keluar jika cincin belum bisa keluar. Anda mungkin perlu memutar cincin beberapa kali sampai cincin bisa maju dan lepas dari jari Anda.

2. Mengangkat tangan ke atas

Mungkin Anda baru mendengar cara ini, tapi tidak ada salahnya Anda praktikkan, terutama jika cincin tidak bisa lepas karena adanya pembengkakan pada jari Anda. Bagaimana caranya?

Anda cukup mengangkat tangan Anda setinggi mungkin selama 5-10 menit. Hal ini bertujuan agar pembengkakan di jari Anda sedikit mengempis karena aliran darah cepat kembali ke jantung dan kemudian cincin mudah dilepaskan.

3. Merendam jari Anda di air dingin

Coba rendam jari Anda di air dingin (bukan air dengan es batu). Dan, biarkan beberapa menit sampai Anda merasa cincin di jari sedikit melonggar. Setelah itu, lepaskan cincin dari jari secara perlahan. Ingat, jangan sampai menyakiti jari Anda. Jika masih sulit, sebaiknya jangan dipaksa. Anda masih bisa mencoba cara lain.

4. Menggunakan benang

Benang juga bisa sebagai media untuk membantu melepaskan cincin Anda yang nyangkut di jari. Caranya, selipkan benang dari bawah cincin Anda yang nyangkut di jari. Jika sulit, Anda mungkin perlu bantuan jarum kecil untuk menyelipkan benang di bawah cincin. Hati-hati, jangan sampai malah melukai jari Anda.

Selanjutnya, lilitkan ujung benang pada jari Anda (jangan terlalu kencang). Lilitkan keluar sampai pada ujung jari Anda. Kemudian, tarik benang di sisi lainnya memutari jari Anda (menuju luar). Tarik perlahan dengan gerakan seolah lilitan benang dilepaskan. Gerakan benang ini membantu mendorong cincin Anda keluar dari jari.

