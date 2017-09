Temani Bella Pulang ke Jakarta, Engku Emran Diledek Sang Istri Gara-gara Ini

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Setelah resmi dinikahi Engku Emran, Laudya Cynthia Bella langsung menetap di Kuala Lumpur, Malaysia sejak 8 September 2017.

Hampir sebulan setelah pernikahannya, artis yang akrab disapa Bella itu kembali ke Jakarta lantaran masih harus mengurus bisnis dan kariernya di dunia hiburan.

Engku Emran pun ikut bersama Laudya Cynthia Bella ke Indonesia.

Hal itu terbukti dari unggahan terbaru Emran di akun Instagram pribadinya, Sabtu (30/9).

Ia mengunggah foto sedang bersantai di salah satu kedai kopi di mana gelas kopinya tertulis ejaan namanya yang salah, yakni 'Pak Imbran'.

Engku Emran memperlihatkan ejaan namanya yang salah tulis (instagram.com/iamkumbre)

Suami Laudya Cynthia Bella itu kemudian menuliskan pesan manis sebagai keterangan fotonya untuk istri tercintanya.

"Call me whatever. My coffee always tastes better wt u. #hellojakarta--(terserah mau panggil saya apa saja. Kopiku selalu terasa lebih enak saat bersamamu)," tulis Engku Emran.

Mengetahui ejaan nama suaminya salah, Bella justru seolah meledek dengan mengunggah wajah Emran di fitur Story akun Instagram pribadinya.

Pemain film Surga yang Tak Dirindukan tersebut mengatakan, "Hey Imbran," dengan emoji meledek.

Dalam unggahannya tersebut, Engku Emran hanya tersenyum diledek istri tercintanya.

Sementara itu, kepulangan Laudya Cynthia Bella juga untuk menyapa para penggemarnya di Bandung, Jawa Barat.