(VIDEO) Ikan Bakar Lape Khas Makassar, Makin Yummy Campur Sambal

Laporan Reporter Tribun Lampung Andreas Heru Jatmiko

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Anda yang menyukai kuliner berbahan ikan segar? Atau memang yang ingin coba masakan dengan cita rasa khas daerah tertentu? Anda perlu mencoba menu satu ini yaitu Ikan Bakar Lape khas Makasar. Menu tersebut hanya ada di Rumah Makan Coto Makasar, yang berlokasi di Jalan ZA Pagar Alam nomor 86 AB, persisi di samping Star Rock Karaoke.

Ikan yang digunakan untuk menu hidangan tersebut ialah ikan kakap bukan ikan yang lain. Dan yang paling penting ikan yang di pakai ialah ikan segar. Ikan kakap tersebut dibelah menjadi dua, setelah itu dibakar hingga terlihat kering agak kekuningan dibagian atasnya.

Uniknya, ikan kakap dibakar tidak memakai bumbu apapun atau polosan. Eh... Tapi jangan kaget, justru itu yang menjadi khas, ikan bakar polos asal Makasar. Setelah ikan dibakar hingga kekuningan diangkat lalu dihidangkan berdampingan dengan beberapa sambal dan pelengkap lainnnya.

Bukan hanya cara bakarnya yang unik tapi cara penyajiannya juga menarik. Ikan bakar kakap tersebut akan didampingkan dengan beberapa sambal, seperti sambal terasi, sambal acar, sambal tumis, sambal petis, mangga acar, sambal petis, tomat acar dan pemanis.

"Jadi memang ikan dibakar polos, yang kami pakai ikan segar bukan yang gak segar. Selain ikan yang khas lagi adalah sambal, beberapa sambal yang disiapkan rasanya yang jelas mantap. Satu lagi, ada satu sambal khusus yang memang bahannya didatangkan dari Makasar, " ungkap Owner Coto Makasar, Hengki.

Sementara disinggung untuk harga, Hengky mengatakan bahwa harga per porsi hanya Rp. 19 ribu per ons. " Harganya tergantung dari berat ikan yang dipesan. Per ons hanya Rp. 19 ribu saja. Tapi gak akan rugi jika pesan dan menikmati rasanya," tambah Hengki.

Untuk rasanya dari ikan tersebut setelah disiram sambal, lidah anda pasti tidak akan berhenti bergetar. Yang bergetar lidahnya ya bukan hatinya. Jadi anda dapat menikmati daging ikan tersebut dengan menambahkan sambal yang anda suka. Daging ikan yang empuk bercampur dengan sambal khas Makassar akan membuat anda serasa berada di daerah tersebut.