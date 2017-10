Rifky Balweel Lepas Status Duda Awal Tahun Depan

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA -- Artis peran Rifky Balweel dan Biby Alraen akan melangsungkan pernikahan pada awal tahun depan.

Ini diungkapkan Rifky usai acara pertunangannya dengan Biby di Restoran Seruni di Lippo Puri Mall, Jakarta Selatan, Minggu (1/10/2017).

"Rahasia biar lebih seru he he he. Yang pasti enggak tahun ini. Tiga bulan ke depan. Semuanya kami siapin. Minta doanya aka deh yang terbaik. Enggak tahu ini pastinya. Mudah-mudahan awal tahun depan," kata Rifky.

Duda satu anak ini mengatakan, sejak awal menjalin cinta dengan Biby, ia sudah berniat menikah dengan pujaan hatinya itu. Apalagi masa pacaran keduanya sudah menginjak usia tiga tahun, karena itu Rifky dan Biby merasa sudah saatnya mereka menuju ke jenjang pernikahan.

"Kami pacaran udah lama. Udah niatin mau nikah. Jadi ya udah deh kami ketemu dulu sekeluarga. Rumah udah beres cuma masih kosong ya. Mudah-mudahan nanti abis nikah biar milihnya bareng-bareng," kata mantan suami Risty Tagor itu.

Biby yang duduk di sampingnya menambahkan, bahwa ia sudah siap menjadi istri Rifky. Biby merasa yakin bahwa Rifky lah pria yang akan menjadi pendampingnya seumur hidup.

"Udah kayak gini (tunangan) he he he siap sih, insya Allah siap. Sejauh ini sih dia yang memenuhi kriteria, yang baik, yang banyak ngajarin pengalaman-pengalaman yang aku belum tahu sebelumnya," katanya.