Live Streaming PSM Makassar Vs Semen Padang di TV One, Bisa Nonton via HP di Sini!

PSM Makassar Vs Semen Padang

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Live Streaming PSM Makassar Vs Semen Padang di TV One, Bisa Nonton via HP Hanya di Sini!

PSM Makassar akan menjamu Semen Padang FC (SPFC) di Stadion Mattoanging, Makassar, Senin (2/10) malam ini.

Hamkah Hamzah dan kawan-kawan wajib membawa misi pantang imbang apalagi kalah.

Pasalnya Madura United (MU) telah merebut peringkat tiga klasemen sementara Liga 1 dari tangan PSM Makassar usai mengalahkan tuan rumah Persipura Jayapura dengan skor 1-0.

Hasil ini membuat PSM sementara harus turun satu peringkat dari 3 ke 4.

Lalu kemenangan Bhayangkara FC atas Bali United di pekan ke-27 membuat Ilham Udin Cs kian mantap sebagai pemuncak klasemen. Selisih poin BFC dengan Persipura, peringkat lima cukup signifikan yaitu 9 poin. Sedangkan pesaing terdekat, Bali United (peringkat 2) selisih 4 poin.

Kemudian dengan Madura United (peringkat 3) dan PSM Makassar (peringkat 4) masing-masing selisih 5 dan 7 poin. Meski begitu, pasukan Robert Rene Alberts enggan pesimistis.

Mereka tetap optimis mampu kembali merebut posisi puncak klasemen seperti di putaran pertama.

