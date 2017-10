Agnez Mo Rilis Album Internasional, Ini Bocoranya

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA- Penyanyi Agnez Mo akan merilis album internasional pertamanya pada 10 Oktober 2017 mendatang.

Dilansir dari Hollywood Life, karya terbarunya itu berjudul X.

"Albumnya akan segera keluar! Album itu berjudul X dan dijadwalkan rilis pada musim semi ini," demikian yang tercantum dalam artikel tersebut, seperti dilansir dari Kompas.com, Selasa (3/10/2017).

Disebutkan pula bahwa Agnez akan terus berkarya dan album X tersebut baru sebuah permulaan.

"Aku berjanji pada diri sendiri dan negaraku bahwa aku akan membuat dampak yang besar di mana pun sebisaku. Aku tak akan berhenti," kata Agnez.

Pelantun "Coke Bottle" ini belum menyebutkan secara langsung apa nama albumnya.

Namun sejak merilis singel baru Agnez selalu menggunakan hashtag atau tagar #AGNEZxMO #X #AGNEZMO pada unggahan fotonya di Instagram.

"Cant wait to share this with yall. #AGNEZxMO #X #AGNEZMO 10.10 Xoxo," tulis Agnez.

Beberapa waktu lalu, Agnez merilis singel pertama dari album X, yakni "As Long As I Get Paid". Klip videonya langsung menyita perhatian.

Sejak dirilis pada 22 September 2017 lalu, kini lagu tersebut sudah ditonton sebanyak 9,9 juta kali di YouTube.

Pada Jumat (29/9/2017), Agnez kemudian membawakan empat lagu dari album X dalam sebuah acara peluncuran ponsel di Jakarta. (*)