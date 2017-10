Grid Network Kompas Gramedia Luncurkan Portal Otomotif GridOto.Com

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - Grid Network Kompas Gramedia meluncurkan portal otomotif GridOto.com, Selasa (3/10/2017) hari ini.

GridOto.com mengintegrasikan portal-portal otomotif Kompas Gramedia, yakni otomotifnet.com, Otomania.com, motorplus-online.com, dan Jip.co.id.

Integrasi itu segera menempatkan GridOto.com sebagai portal berita otomotif terbanyak pembacanya di Indonesia.

Peluncuran GridOto.com merupakan langkah strategis ketiga Gramedia Majalah tahun ini yang kini mengibarkan nama Grid Network.

Pada akhir Februari tahun lalu, perusahaan yang di bawah naungan Kompas Gramedia ini meluncurkan portal selebriti dan entertainment, Grid.ID.

Menurut peringkat Alexa.com, Grid.ID telah menjadi portal selebriti dan entertainment nomor dua di Indonesia hanya sepuluh bulan setelah peluncurannya.

Selanjutnya, akhir Juli, menghadirkan portal berita sepak bola dan olahraga, BolaSport.com.Saat ini, Grid Network mengelola hampir 100 juta page view tiap bulan.

"Kami optimistis GridOto bisa mengikuti sukses Grid.ID dan BolaSport.com," kata Dahlan Dahi, Direktur GridOto.com.

"Fokus utama kami adalah menyajikan berita dan automotive guide dalam bentuk teks, video, dan images untuk memandu pembaca memutuskan pilihan mobil dan motor terbaik sebelum ke kantor dealer," katanya.

Bagi pengguna mobil dan motor, konten berupa ulasan, tips and tricks, serta review GridOto.com membantu semakin menikmati kendaraan. GridOto.com juga menyuguhkan berita otomotif secara lugas, aktual, dalam, dan mudah dimengerti.