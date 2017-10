Ingin Dapat Promo Umrah Menarik dari DMS Tour Travel, Baca Disini

Laporan Reporter Tribun Lampung Eka Ahmad Sholichin

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDARLAMPUNG - Agen travel umrah Daanish Mika Salsa (DMS) Tours & Travel menggelar promo tiga paket menarik umrah plus.

Ketiga paket umrah plus yang ditawarkan perusahaan besutan CEO Agustam Syah ini yaitu umrah plus Instanbul Turki, umrah plus Oman, dan umrah plus Istanbul bursa.

‪Manajer DMS Tours & Travel, Ibnu Furqon menjelaskan, calon jemaah bisa menikmati promo wisata ke tempat peradaban Islam terbesar dunia di Istanbul Turki dengan all in biaya sebesar Rp 26 Juta.

Calon jemaah akan diberangkatkan pada 9 Januari 2018 mendatang dengan jumlah seat terbatas.

"Nah, untuk paket ini nanti akan melaksanakan city tour ke tempat-tempat yang berkesan seperti Sultan Ahmet Mosque (Blue Mosque), Hippodrome (Serpentine Column, Obelisk), German Fountain, Topkapi Palace or Hagia Sophia Museum, dan Leather Shop," ungkapnya.

Sementara, paket spesial umrah yang tidak kalah menarik adalah Umrah plus ke tempat-tempat peradaban Islam tertua dunia di Oman.

Penawaran spesial paket Umrah Plus Oman ini hanya sebesar Rp 25 juta (All In), yang rencananya bakal diberangkatkan pada 22 November 2017 mendatang.‬

"Melalui dua paket promo spesial ini, calon jamaah tidak hanya bisa menjalankan ibadah umrah saja. Tapi, bisa memperoleh edukasi serta menikmati keindahan kota dengan peradaban terbesar dan tertua di dunia," jelas Furqon, Selasa (3/10/2017).‬

Kemudian, ada juga penawaran paket spesial request bagi calon jemaah umrah, yaitu paket Umrah Plus Istanbul Bursa selama 13 hari senilai Rp 33,5 juta.

"Untuk paket ini akan dilaksanakan selama 13 hari berangkat mulai tanggal 2 Februari 2018 mendatang. Dan fasilitas untuk paket ini all bintang 5 selama di Turki, Madinah, dan Mekkah," tera‪ngnya.

Perusahaan ini beralamat di Jalan Ryacudu No 24D Way Dadi, Sukarame, (500 M setelah Flayover Jl. Sultan Agung-Jl. Ryacudu).