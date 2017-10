Kapolres Way Kanan: Pemkab-Polres Bersinergi Ciptakan Keamanan

Laporan Reporter Tribun Lampung Anung Bayuardi

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BLAMBANGAN UMPU - Kapolres Way Kanan AKBP Doni Wahyudi, bersama Forkompimda di Kabupaten Way Kanan disambut oleh Bupati Raden Adipati Surya, yang berlangsung di Gedung serba guna Kabupaten Way Kanan, Selasa (3/10).

Acara tersebut dihadiri, oleh Wakil Bupati DR.Drs. H. Edward Anthony, Dandim 0427 Way Kanan Letkol Inf. Uchi Cambayong, Forkopimda, Ketua TP-PKK Dessy Afriyanti Adipati, Ketua Dharma wanita persatuan Ketua Bhayangkari Cabang Polres Way Kanan Ibu Erna Doni Wahyudi berserta pengurus dan pejabat utama Polres Way Kanan.

Bupati Way Kanan Hi Raden Adipati Surya menyampaikan dengan acara silaturahmi pada hari ini akan dapat meningkatkan semangat kerja bersama dan bersama kerja, serta mengucapkan selamat datang kepada Kapolres Way Kanan AKBP Dony Wahyudi, beserta keluarga di Way Kanan.

"Saya yakin dan percaya dengan bekal pengalaman yang telah diperoleh selama di wilayah kerja sebelumnya, maka tentunya dapat melaksanakan tugas dengan baik di Kabupaten Way Kanan ini," katanya.

Sementara itu, ditempat yang sama dalam sambutannya Kapolres Way Kanan, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bupati Way Kanan atas diadakannya acara tersebut.

Selain itu, Kapolres Way Kanan mengucapkan terima kasih kepada unsur pemerintah daerah Kabupaten Way Kanan karena telah meluangkan waktunya untuk mengadakan acara penyambutan baginya dan keluarga.

"Semoga pemerintah daerah serta masyarakat pada umumnya dapat terus bersinergi dengan Kepolisian Resor Way Kanan dalam menjaga dan menciptakan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat," ujarnya.