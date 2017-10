Rencana Bulan Madu Vicky Shu Hancur Berantakan Gara-gara Ini

Vicky Shu usai menjalani pemeriksaan berkait kasus dugaan penipuan dan penggelapan oleh First Travel di Bareskrim Polri, Jakarta Pusat, Senin (2/10/2017) sore.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Penyanyi Vicky Shu mengakui bahwa pemeriksaan terhadapnya sebagai saksi kasus First Travel mengganggu rencana bulan madunya.

Pasalnya, Vicky baru dua pekan lalu menikah dengan Ade Imam, tepatnya pada 23 September 2017 di pelataran Candi Borobudur, Jawa Timur.

"He he he sebetulnya kalau misalnya dibilang mengganggu bulan madu ya harusnya sih memang," kata Vicky usai dimintai keterangan selama empat jam di Bareskrim Polri, Jakarta Pusat, Senin (2/10) sore.

Bahkan, ia mengungkap sebenarnya jadwal pemeriksaannya adalah dua pekan lalu, hampir bersamaan dengan tanggal pernikahannya.

"Seharusnya dua minggu yang lalu suratnya, cuma saya sedang ada hajatan jadi ya tidak bisa datang. Ketika dapat surat, saya langsung konfirmasi 'maaf saya sedang ada hajatan, saya baru bisa datang hari ini'. Tapi sekarang saya menepati janji saya untuk datang, sebagai warga negara kita harus kooperatif," kata Vicky.

Mengenai bulan madu yang tertunda, Vicky pun mencoba menjelaskan kepada sang suami bahwa ia perlu memenuhi panggilan polisi karena kasus tersebut menyangkut ribuan orang, para calon jamaah First Travel yang merugi.

"Saya memikirkan banyak orang juga mana yang lebih penting. Mungkin kepolisian juga dikejar target informasi dari saya. Akhirnya saya juga bilang ke suami ini menyangkut banyak orang," ujarnya.

Selain Vicky, pesohor hiburan lain yang ikut diperiksa berkait kasus tersebut adalah penyanyi Syahrini pada Rabu (27/9) lalu.