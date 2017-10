Taman Wisata Lembah Hijau Tawarkan Paket Edukasi untuk Pelajar

Laporan Reporter Tribun Lampung Ana Puspita Sari

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Taman Wisata Lembah Hijau memberikan program promo untuk masyarakat yang akan berwisata. Manager Accounting Taman Wisata Lembah Hijau Rini mengatakan, saat ini Taman Wisata Lembah Hijau memberikan promo Paket Edukasi untuk pelajar.

"Pertama ada Paket Waterboom Rp 25 ribu per anak, kedua Paket Taman Satwa Rp 25 ribu per anak dan ketiga Paket Waterboom + Taman Satwa Rp 50 ribu per anak. Promo Paket Edukasi berlaku saat weekday," jelasnya, Selasa (3/10).

Untuk diketahui, area waterboom Taman Wisata Lembah Hijau dilengkapi dengan 4 kolam, 3 kolam dengan berbagai wahana dan satu kolam tanpa wahana, untuk berenang saja. Beberapa wahana yang ada di area waterboom adalah spiral slide, torpedo slide hingga ember tumpah untuk kolam anak.

Masih di area waterboom, ada juga wahana Boomerang dengan ketinggian 24 meter dan panjang 120 meter yang sangat menguji adrenalin. Di wahana ini, pengunjung akan menggunakan ban angka 8, meluncur dengan cepat dan sensasi seolah berjalan di dinding dengan kemiringan.

"Kenapa dinamakan Boomerang, karena nanti ketika sudah sampai ujung wahana akan kembali lagi dan begitu seterusnya sampai berhenti. Permainan di wahana ini sebenarnya sebentar tapi sensasinya cukup membuat berdesir," imbuh Rini. (ana)