Wow, Hanya Jadi Bintang Tamu, Lee Min Ho Terima Honor Sebesar Ini

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Lee Min Ho tak dimungkiri merupakan salah satu bintang drama Korea Selatan paling terkenal.

Drama-drama yang dibintanginya mendapat rating bagus dan acara-acara yang dihadirinya selalu penuh fans.

Tak mengherankan bila dia mendapat bayaran mahal untuk tampil, baik itu dalam film maupun pada sebuah acara.

Beberapa waktu lalu Lee Min Ho diundang untuk menghadiri sebuah acara di Hongkong. Untuk menghadirkan bintang The Legend of the Blue Sea itu, penyelenggara dikabarkan mengeluarkan 900 juta won atau Rp 10,6 miliar.

Seperti dikutip dari Koreaboo, Senin (2/10/2017), dalam acara itu Lee Min Ho sebenarnya hanya perlu muncul sebentar.

Awalnya dia dikabarkan tidak bisa datang. Namun panitia acara sangat ingin mendatangkan binang drama Boys over Flowers itu.

Agar Lee Min Ho bersedia datang, panitia pun menyewa pesawat untuk transportasi sang bintang.

Akhirnya, Lee Min Ho memang menjadi bintang tamu acara tersebut. Panitia disebut meraup keuntungan 10 miliar KRW atau sekitar Rp 118 miliar.

Manajemen Lee Min Ho, MYM Entertainment, tidak mengungkap bayaran yang diterima artisnya untuk menghadiri acara tersebut.

Agensi tersebut menambahkan tidak ada standar yang tetap bagi Lee Min Ho untuk tampil di sebuah acara.

"Dia tidak menghadiri banyak acara dan kami juga tidak pernah memilih acara berdasarkan besaran honor," kata MYM Entertainment dalam keterangan persnya.

"Namun honor yang mereka tawarkan memang melampaui bayangan kami," lanjut agensi tersebut. (*)