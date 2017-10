Inilah Pekerjaan Menyenangkan dengan Gaji Fantasis, Tertarik Melamar?

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Tahukah Anda pekerjaan terbaik di dunia?

Mungkin jawabannya beda-beda. Jika di Finlandia, maka jawabannya adalah guru.

Namun jika di China, jawabannya adalah pengasuh bayi panda.

Menurut China Daily dilansir dari huffingtonpost.com, sebagai salah satu hewan langka dan dilindungi, panda merupakan aset yang besar bagi negara tirai bambu ini. Terutama bayi panda.

Tidak heran banyak warga China dan internasional yang mendaftar pekerjaan ini.

Hanya ada empat persyaratan sederhana untuk menjadi pengasuh bayi panda, yaitu berusia 22 tahun ke atas, bisa menulis, memiliki kemampuan fotografi, dan mengetahui pengetahuan tentang panda.

Jika berhasil menjadi pengasuh bayi panda di Giant Panda Protection and Research Center di Ya’an akan mendapatkan gaji sekitar 32.000 US Dollar (Rp431,9 juta) per tahun, ditambah makanan, dan mobil kantor SUV.

Salah satu pengasuh bayi panda di China

Para pengasuh bayi panda ini akan mengasuh beberapa bayi panda.

Lalu memberinya makan, mengajaknya bermain, membersihkan badannya, dan berusaha tidak membuat mereka takut dengan habitat baru.

“Bayi panda berbeda dengan panda raksasa. Sedikit banyak tugas tapi ini jenis pekerjaan yang menarik,” ucap Ye Mingxi, seorang eksekutif yang mensponsori penggerak rekrutmen pengasuh bayi panda.