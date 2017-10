Rupiah Rabu Pagi Dibuka Menguat ke Level Rp 13.502 per Dolar AS

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - Rupiah menunjukkan tren penguatan pada perdagangan hari ini. Mengutip Bloomberg, nilai tukar rupiah hari ini dibuka menguat 40 poin atau 0,3 persen ke level Rp 13.502 per dolar AS.

Adanya ekspektasi dan sikap positif pelaku pasar terhadap rilis kinerja keuangan emiten di periode kuartal III yang dibarengi dengan ekspektasi akan rilis kenaikan indeks aktivitas manufaktur AS memberikan sentimen positif pada pasar keuangan AS yang secara tidak langsung berimbas positif pada pergerakan Dolar AS.

Pelaku pasar pun kembali masuk ke dalam Dolar AS, sehingga pergerakan indeks Dolar AS mengalami lonjakan. Di sisi lain, masih adanya kekhawatiran refrendum yang terjadi di Spanyol membuat pergerakan EUR masih tertekan sehingga terlihat seperti memberi jalan pada terapresiasinya Dolar AS.

Menurut Analis Senior Binaartha Sekuritas Reza Priyambada, adanya sentimen pelemahan EUR memberikan dampak negatif pada pergerakan rupiah yang kembali melemah. Tentunya penguatan Dolar AS akan lebih menarik perhatian pelaku pasar sehingga dapat memberikan tekanan pada Rupiah. Tetap mewaspadai berbagai sentimen yang dapat membuat pergerakan Rupiah kembali variatif melemah.

“Diperkirakan rupiah akan bergerak dengan kisaran pada kisaran support Rp 13.584 dan resisten Rp 13.460,” ujar Reza, Rabu (4/10/2017).

Lanjut Reza, meski dari dalam negeri tidak adanya sentimen yang terlalu negatif namun, tampaknya pergerakan rupiah rentan dan mudah terombang-ambing dengan kondisi global.

Apalagi saat ini, perhatian pelaku pasar kembali tertuju pada perbaikan yang terjadi pada ekonomi AS yang secara tidak langsung juga berimbas pada pergerakan Dolar AS. Tentunya penguatan Dolar AS akan lebih menarik perhatian pelaku pasar sehingga dapat memberikan tekanan pada rupiah.