Terungkap, Ini Tanggal Pernikahan Derby Romero dengan Desainer Nyetrik Claudia

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Derby Romero tak lama lagi akan menikahi kekasihnya, Claudia Adinda tahun ini.

Pernikahan Derby pun rupanya sudah tinggal menghitung hari lagi.

Ia diketahui akan menikah dengan Claudia Adinda pada 14 Oktober 2017 seperti tercantum diundangannya yang sudah tersebar di media sosial.

Konsep undangan Derby dan Claudia terbilang simple dan klasik dengan artwork gambar mereka sebagai sampul depannya.

Gambar mereka itu pun rupanya hasil karya sahabat Claudia yang diungkapkannya melalui akun Instagram pribadinya.

"Best pre-wedding present! Given & hand drawn by my super talented bestie @ykhaamelz," tulis Claudia Adinda.

Calon istri Derby Romero, Claudia Adinda memperlihatkan hasil karya sahabatnya (instagram.com/miss_adinda_mae)

"Thank you so much for this extraordinary present & making it so beautiful. We will forever cherish this, Love You Always," lanjutnya.

Pasangan ini juga diketahui sudah mulai menyebar undangan pernikahan mereka.

Dari undangan tersebut juga tercantum Derby dan Claudia akan mengikat janji suci sekitar pukul 16.00 WIB dan menggelar resepsi makan malam bersama sekitar pukul 19.00 WIB.

Memang sejak resmi melamar desainer berpenampilan nyentrik itu, Derby Romero pernah menyampaikan konsep pernikahannya nanti akan bertema vintage.

Sebelumnya, Derby Romero sudah melamar kekasih tercintanya tersebut pada malam natal 2016 lalu.

Well, semoga lancar pernikahannya Derby!