Wow Pacar Baru Cita Citata Model Keturunan Iran

Penyanyi dangdut cantik, Cita Citata disebut-sebut sudah memiliki gandengan baru.

Bahkan tak tanggung-tanggung, pacar Cita Citata kali ini adalah seorang model pria dan masih keturunan Timur Tengah yakni tepatnya dari Iran bernama Ardavan Farzi atau yang juga dikenal dengan Ardavan Amiri.

Berdasarkan postingan akun Instagram @mimi.julid, terlihat Ardavan yang mengenakan kacamata tampak berfoto bareng Cita Citata.

Pada caption foto tersebut, nama Cita Citata dimention langsung oleh Ardavan.

Selain itu, ia juga menyelipkan caption romantis, "You made me realize; Everyone before you were all wrong."

Tentu saja foto tersebut langsung dikomentari akun @mimi.julid dengan kata-kata ucapan selamat atas go publiknya kedua pasangan ini. Serta ditambahi doa semoga bisa sampai ke pelaminan.

Memang beberapa waktu lalu juga, di beberapa aku gosip sempat muncul beberapa video yang memperlihatkan Cita Citata sedang bersama seorang pria tinggi dan berwajah indo.

Pada video tersebut, Cita Citata tampak sedang berjalan-jalan di mal. Selain itu juga sempat beredar video saat keduanya sedang di sebuah pesta dan terlihat Cita Citata sedang menikmati pesta tersebut sambil bergoyang.

Sayangnya pada postingan video tersebut, wajah cowok tersebut ditutupi stiker. Sehingga banyak netizen bertanya-tanya siapa cowok yang berhasil mencuri hati Cita Citata.

