GRAFIS: Hasil Operasi Sikat Krakatau 2017 Polda Lampung

Laporan Reporter Tribun Lampung Muhammad Heriza

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG – Polda Lampung menggelar hasil pelaksanaan Operasi Sikat II Krakatau yang digelar selama 20 hari.

Hasil operasi digelar pada konferensi pers yang berlangsung pada di Mapolda Kamis, (5/10/2017).

Operasi yang dimulai dari tanggal 14 September 2017 hingga sampai 3 Oktober 2017, dengan sasaran kasus Curat, Curanmor, Curas (C3) dan senjata api ilegal.

Kapolda Lampung Inspektur Jendral Suroso Hadi Siswoyo mengklaim, pihaknya berhasil mengungkap kasus dengan presentasi 100 persen.

“Alhamdulillah, hasil tersebut merupakan keberhasilan dari kinerja seluruh Tim Khusus Anti Bandit (Tekab) 308 jajaran Polres/Ta setempat di lapangan,” kata Kapolda saat menyampaikan hasil operasi sikat II Krakatau 2017 di Mapolda.

Grafis Operasi Sikat Krakatau (Grafis/Dodi)

Kapolda mengatakan, target operasi (TO) sebanyak 45 orang, terungkap 100 % dan non TO sebanyak 312 tangkapan. Sehingga total para tersangka, keseluruhannya berjumlah 357.

Selanjutnya, target operasi barang yang ditetapkan dalam operasi sebanyak 15, kemudian berhasil terungkap 100 %, ditambah dengan ungkap barang hasil kejahatan non TO berjumlah 1041.

“Dengan demikian jumlah keseluruhan barang yang disita, totalnya berjumlah 1.066 barang,” ungkapnya.