Sering Dibully Gara-gara Gemuk, Ini Jawaban Menohok Audy

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Akhir-akhir ini, penyanyi Audy Item sering mendapat komentar mengenai bentuk tubuhnya yang lebih berisi. Kondisi ini berbanding terbalik saat Audy masih aktif bernyanyi beberapa tahun lalu.

Namun, Audy menanggapi komentar tersebut dengan santai.

"Itu orang-orang enggak ada kerjaan itu. Enggak ada yang marah," ucap Audy saat ditemui di Wisma GKBI, Rabu (4/10) sore.

Ibu satu anak ini merasa tak ada yang salah dengan badannya dan merasa nyaman dengan itu.

"I'm fine with me. Nothing wrong with me. Kalau orang beranggapan gemuk lah, gendut lah, it's my body!" ujar Audy.

Menurut dia, meski berat badannya tak ideal seperti perempuan kebanyakan, Audy tetap percaya diri, misalnya untuk tampil bernyanyi di panggung. Sebab yang terpenting adalah ia sehat atau tak berpenyakitan.

"I'm fine dengan keadaan saya begini, yang penting sehat. Kalau saya sehat, saya bisa melakukan hal apa aja selama positif. Percuma badan bagus, tapi isinya nyindir mulu," katanya.

Sebelumnya, dalam wawancara di XXI Plaza Senayan pada tahun lalu, Iko mengaku tidak mempersoalkan apakah sang istri bertubuh ideal atau tidak.