(VIDEO) Polda Ekspose Operasi Sikat II Krakatau

Laporan Reporter Tribun Lampung Okta Kusuma Jatha

TRIBUNLAMPUNG.CO.IG, BANDAR LAMPUNG – Polda Lampung menggelar hasil Operasi Sikat II Krakatau yang terlaksana selama 20 hari di Mapolda setempat, Kamis (5/10/2017).

Kapolda Lampung Inspektur Jenderal Suroso Hadi Siswoyo mengatakan, operasi yang dimulai dari 14 September 2017 hingga 3 Oktober 2017 dengan sasaran kasus Curat, Curanmor, Curas (C3) dan senjata api ilegal ini berhasil mengungkap kasus dengan presentasi 100 %.

“Alhamdulillah, hasil tersebut merupakan keberhasilan dari kinerja seluruh Tim Khusus Anti Bandit (Tekab) 308 jajaran Polres/Ta setempat di lapangan,” ujar Kapolda di depan awak media.

Kapolda mengatakan, target operasi (TO) sebanyak 45 orang, terungkap 100 % dan non TO sebanyak 312 tangkapan. Sehingga total keseluruhan para tersangka berjumlah 357.

Selanjutnya, target operasi barang yang ditetapkan dalam operasi sebanyak 15, kemudian berhasil terungkap 100 %, ditambah dengan ungkap barang hasil kejahatan non TO berjumlah 1041.

“Dengan demikian jumlah keseluruhan barang yang disita, totalnya berjumlah 1.066 barang,” ungkapnya.