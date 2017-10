Wow, Dewi Perssik Kasih Kado Angga Wijaya Jam Tangan Seharga Rp 400 Juta

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Dewi Perssik hingga kini masih belum angkat bicara tentang pernikahannya dengan Angga Wijaya pada 10 September 2017.

Di tengah ramainya kabar tersebut , Dewi Perssik tiba-tiba mengumumkan melalui akun Instagram pribadinya kalau ia akan buka-bukaan di acara Pesbukers.

Namun pada kenyataannya, pedangdut seksi itu tak mengiyakan dan tak juga membantah saat rekan-rekannya di Pesbukers mencoba mengkonfirmasi pernikahannya.

Dewi Perssik justru memberi kejutan buat Angga Wijaya yang berulang tahun pada Rabu (4/10) kemarin.

Bukan cuma kue, artis yang akrab disapa Depe itu juga memberikan kado spesial untuk manajernya tersebut.

"Dia pernah nanya aku sukanya apa, aku jawab ya kalau enggak sepatu bola, ya aku bilang jam tangan. Aku enggak tahu kalau dia mau ngasih ini," ujar Angga dalam siaran langsung Pesbukers.

Dewi Perssik lalu memperlihatkan jam tangan mewah tersebut kepada penonton dan membongkar jika harganya mencapai Rp400 juta.

Mantan istri Saipul Jamil itu kemudian mengatakan, "Apapun adanya dirimu ya aku hanya butuh kesetiaan. Saksi ya? Katanya dia mau nemenin saya setiap hari, mendukung karier saya."

Mendapat hadiah jam tangan mewah harga ratusan juta itu, Angga kemudian mengunggahnya di akun Instagram pribadinya dengan ucapan terima kasih.

Kado Dewi Perssik untuk Angga Wijaya (instagram.com/anggawijaya88)

"Thank you so much my rib @dewiperssikreal for gift (emoji hati). Really love this watch," tulis Angga Wijaya.