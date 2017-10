Keren, Lagu EXO Diputar di Radio Amerika

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Tak hanya sukses di Korea Selatan, idol grup bentukan SM Entertainment, EXO, juga berhasil memasuk pasar Amerika.

Melansir Allkpop, lagu "Power" diputar di stasiun radio Amerika.

Lagu baru tersebut baru-baru ini diperdengarkan oleh radio Y100/100.7 FM Miami.

Sebuah video diunggah oleh pengguna Instagram @soshijay.

"Exo - Power on the radio #exo #power #exopower #y100 #miami #elvisduran," tulis @soshijay dalam caption.

Lagu "Power" adalah bagian dari album repackaged EXO yang bertajuk "The War: The Power of Music".

Album kelima tersebut dirilis pada 5 September lalu dan berisi jumlah total 12 lagu. (TribunStyle.com, Tiara Shelavie)