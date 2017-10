Mau Foto Bareng Verrel Bramasta? Datang Saja ke Tempat Ini

Laporan Reporter Tribun Lampung Ana Puspita Sari

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDARLAMPUNG - Brand kosmetik Pixy menggelar acara Pixy Express Your Truly Asian Beauty di hall lantai 1 Mal Boemi Kedaton.

Salah satu rangkaian acaranya adalah Meet and Greet Verrel Bramasta pada Sabtu (7/10/2017) besok.

PIC Pixy Express Your Truly Asian Beauty Andri Radiansyah mengatakan, sebelum meet and greet, akan digelar Beauty Workshop bersama Pixy.

Konsumen yang membeli produk Pixy senilai Rp 100 ribu bisa mengikuti Beauty Workshop dan 50 orang yang beruntung berkesempatan foto bareng Verrel Bramasta.

"Belanja Rp 100 ribu itu juga sudah termasuk free Voucher Purikura Photobooth, games Virtual Reality (VR), lucky shoot dan lucky draw. Kemudian, di hari Minggunya ada perform dari Rizky Febian," jelasnya, Kamis (5/10/2017).

Selain itu, ada juga promo pembelian Pixy Rp 200 ribu free pouch atau payung. Ikuti juga promo Selfie Competition bertema In The Mood for Nude dimana setiap pembelian 1 pieces Pixy Lip Cream Nude Series bisa dapat hadiah langsung berupa BB Cream.

Setelah itu, follow Instagram @pixycosmetics, upload foto terbaikmu dengan produk Pixy Lip Cream di sosial media dan sertakan hastag #inthemoodfornude dan #pixylipcreamnudeku.

"Menangkan 3 grand prize Samsung Galaxy J5 Prime dan 60 foto terbaik akan mendapatkan goodie bag dari Pixy. Disini kita juga sediakan Beauty Corner untuk mencoba varian lip cream terbaru dari Pixy," imbuhnya.