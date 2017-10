Pose dengan Anies-Sandi, Ahmad Dhani Dituding Minta Proyek

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA -- Sejak memposting sebuah potret dirinya dan sang istri, Mulan Jameela bersama calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih, Anies Baswedan dan Sandiaga Salahudin Uno pada Rabu (3/10) lalu beragam komentar miring tentang Ahmad Dhani dituliskan netizen dalam akun Instagramnya, @ahmaddhaniprast.

Tidak hanya dinilai netizen telah menyakiti hati mantan istri, Maia Estianti, Pimpinan Manajemen Republik Cinta itu juga disangkakan ingin mendapatkan proyek apabila Anies-Sandi memimpin Ibukota.

Komentar pedas tersebut dituliskan netizen lantaran Dhani-sapaannya, kembali memposting foto dirinya bersama Mulan Jameela dan anak perempuannya, Safeea Ahmad.

"Siap siap dilantik #IGADP," tulis Dhani.

Netizen menilai jika postingan tersebut membalas Maia yang sebelumnya memposting potret Maia dengan Michael Coste dalam akun instagram Maia, @maiaestiantyreal pada Rabu (4/10) malam.

Maia dan Michael terlihat mesra lantaran posisi tubuh keduanya yang saling bersandar.

Hal tersebut pun memicu banyak dugaan yang menganggap jika Maia dan Michael telah memiliki hubungan spesial.

Terlebih dalam kolom komentar Maia membalas jika Michael dan Nico, sahabat Micahel disebutnya selalu spesial di hatinya.

"@michaelcostefr You and Nico always so special in my heart...," tulis Maia membalas komentar Michael 'Any moment with you is special' yang disertai lambang hati diakhir tulisan.

Ribuan komentar netizen dalam postingan tersebut kemudian beralih ke akun instagram Dhani.