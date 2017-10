Selamat! Isyana Masuk Nominasi MTV European Music Awards

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - MTV European Music Awards atau MTV EMA adalah acara penghargaan musik yang bergengsi.

Nominasi yang masuk di acara ini adalah dari seluruh dunia.

Yang bikin bangga, nama penyanyi cantik Isyana Sarasvati ikut masuk!

Pelantun 'Tetap Dalam Jiwa' ini menjadi salah satu nominasi di 'Best Southeast Asia Act.'

Dirinya bersaing dengan musisi-musisi dari Asia Tenggara lainnya.

Antara lain Faizal Tahir dari Malaysia, James Reid dari Filipina, The Sam Willows dari Singapura, Slot Machine dari Thailand, Dam Vinh Hung dari Vietnam, dan Palitchoke Ayanaputra dari Thailand.

Selain itu, ada juga nominasi bagi artis-artis Asia lainnya antara lain untuk Korea, Jepang, dan Tiongkok.

Isyana Sarasvati pun meminta agar netizen Indonesia dapat mendukungnya di ajang Internasional tersebut.

Gadis 24 tahun ini memposting foto nominasi dirinya dengan caption cara memberikan dukungan.

'Great news to all my loyal listeners! I am excited to let you know that I've been nominated for Best Southeast Asia Act at the #MTVEMA 2017!