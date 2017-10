Datang Ke Indonesia, Casey Neistat Foto Bareng Jokowi, Ibu Iriana Malah Sibuk Lakukan Hal Ini

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID- Youtuber dan vlogger kondang Amerika, Casey Neistat baru saja mengunjungi Indonesia.

Dia datang ke Indonesia Jumat (6/10/2017) sebagai pembicara dalam acara Ideafest di Jakarta.

Dilansir dari Tribunnews.com, laki-laki kelahiran 25 Maret 1981 itu memberikan materi tentang menjadi kreator, bukan hanya di Youtube tetapi juga di media sosial.

Saat datang ke Indonesia, Casey sempat foto bersama Presiden Joko Widodo.

Dia pun membagikan fotonya bersama Presiden Jokowi di akun twitter pribadinya @CaseyNeistat.

Dalam unggahan tersebut Casey menuliskan, "that guy there is the president of Indonesia. we're super tight,"

(Dia adalah presiden Indonesia. Kami sangat dekat--Red)

Saat itu, Casey sedang memakai kemeja putih dan kaos hitam, dia juga mengenakan kacamata hitam.

Sedangkan presiden Jokowi memakai setelan jas.