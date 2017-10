Kecewa Tak Dipanggil Timnas, Hansamu Unggah Video Seperti Ini

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Hansamu Yama Pranata mengunggah video saat beraksi membela timnas U-22 Indonesia di ajang SEA Games 2017 Kuala Lumpur, Malaysia bulan Agustus lalu.

"Yes, I can," tulis Hansamu Yama, BolaSport.com melansir dari instagram @hannsamuyama.

Sang kapten timnas U-22 Indonesia itu mengunggah beberapa video yang memperlihatkan perjuangannya menjaga pertahanan sampai melakoni tugasnya sebagai kapten.

Salah satu video mengharukan diunggah Hansamu Yama saat ia terekam menangis saat menyanyikan lagu Indonesia Raya berkumandang.

Hansamu Yama tak dipanggil Luis Milla di laga persahabatan melawan Kamboja pada Rabu (4/10/2017).

Apakah unggahan video ini sebagai bentuk ungkapan hati Hansamu ?

Beberapa netizen pun kecewa dengan tidak dipanggilnya Hansamu ke timnas Indonesia di laga persahabatan.

sermoonazmun Sedih dengar berita kemarin ga dipanggil timnas karna tidak ada kontribusinya di timnas. Semoga bukan begitu.. Semangat terus anak muda.. we know you are the best..!

fitri_may90 Hansamu kenapa kok gak maen kemaren padahal yang di tunggu2 Hansamu.

mhmdrafi59 Bang kenapa gak di panggil timnas senior ya.

ardian_135 Semangat mas buktikan indonesia bisa buktikan kau yg terbaik.

muhibbul_umamthalib@hannsamuyamaKemaren ga maen pas lawan kamboja kenapa bro?