Benarkah Aliando Kalah Ganteng dari Verrel Bramasta? Cek Foto Ini

Laporan Wartawan Grid.ID, Poppy Herlina Sari

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Masih ingat dengan sinetron berjudul Siapa Takut Jatuh Cinta?

Sinetron ini dulunya dibintangi oleh aktor tampan Indra Brugman, Leony Vitria, dan masih banyak lagi.

Kini SinemArt mengangkat sinetron yang populer di tahun 2000an tersebut kembali ke layar kaca dengan judul Siapa Takut Jatuh Cinta Reborn.

Aktor tampan Verrell Bramasta pun menjadi salah satu pemain utama yang disandingkan dengan Natasha Wilona.

Keduanya pun bermain bersama Aliando dalam sinetron terbarunya tersebut.

Menurut penelusuran Grid.ID, dari akun Instagram @bramastavrl, terlihat Varrell menaiki sebuah mobil hitam bersama Aliando yang duduk dibelakangnya.

Verrell Bramasta dan Aliando, ganteng mana? ()

"When its sunday but you have to go to work face," tulis Verrell pada kolom caption foto tersebut.

Namun, justru hal yang tak diduga menjadi perhatian netizen.

Netizen menilai wajah Aliando berubah daripada yang dahulu.