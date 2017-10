Maudy Ayunda Beri Bocoran Lagu Barunya di Instagram

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Maudy Ayunda baru-baru ini memberikan isyarat akan menghadirkan lagu terbarunya.

Lagu bertema cinta tersebut diketahui berjudul Kutunggu Kabarmu.

Melalui unggahan Instagram-nya pada Minggu (8/10/2017), Maudy Ayunda mengunggah potongan lagu yang diduga kuat merupakan bagian dari lagu Kutunggu Kabarmu.

"Here we go again this game of love.

Waiting for a sign that you still care.

#KutungguKabarmu," begitulah ungkap Maudy Ayunda pada keterangan unggahan di atas.

Permainan gitar solo mengawali potongan lagu tersebut dan disusul suara merdu Maudy Ayunda menyanyikan lirik yang sesuai dengan judulnya yakni Kutunggu Kabarmu.

Lagu baru ini diduga kuat akan dirilis pada 12 Oktober mendatang.

Hal ini tersurat pada unggahan Instagram Maudy Ayunda berikut ini.

"I've been preparing something special for you. Leave a missed call to this number 021 3972 2020. And wait for my call back on the 12th! This call is free of charge. Don't forget to save the number so you know that it's me when I call you back! #KK