Unggah Video Ini di Akun IG-nya, Istri Epy Kusnandar Dianggap Nantangin Warganet

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Tindakannya yang kerap mengunggah momen kebersamaannya dengan Suami Kalina Ocktaranny, Hendrayan, berbuntut panjang bagi Karina Ranau.

Selain hubungannya dengan Kalina memburuk, ia juga menjadi sasaran bully para netizen.

Ya, meski telah menegaskan jika hubungannya dengan Hendrayan hanya sebatas sahabat, namun hal tersebut tak membuat amarah netter mereda.

Netizen bahkan kadung menghakimi Karina dan memanggilnya dengan sebutan pelakor.

Hal ini bahkan sempat membuat sang suami, Epy Kusnandar berang.

Lewat akun Instagramnya, pemeran Kang Mus itu mengungkapkan kekesalannya pada para haters yang telah menyebut istrinya sebagai pelakor.

"T.G.I.S : Thank God It"s Standupday

LAL LIL LUL LEL Laughing Out Loud

Hai Hater Kekasihku dimanapun kalian berada siapa sih gerangan yang menciptakan engkau? Yesus di Matius menyuruh pengikutnya mengasihi, anak yatim (HATER). Kasihilah hatermu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Aduh suliiiiiiit AA @abdelachrian curhat dong maaaah bagaimana menyikapinya? Sementara aku bukan pengikutnya? Haruskah aku melucu di depan yang berbeda keyakinan? Seserius bagaimanapun aku larut dalam permainan dan senda gurau...apa pun premisnya, aku terlibat langsung atau tidak ke dalam situasi komedi yang sedang aku alami sekarang ini, selucu apa pun aku melucu...kalian sudah as soon as possible (ASAP) duluan...SOK (Sense Of Kelucuannya) tlah hilang bersama angin (GONE WITH THE WIND). SO, mau gak mau, rela gak rela ikhlas gak ikhlas...kita temenan yuks! Aku follow kalian deh..dengan air mata bercucuran. For Your Information (FYI) aku baru kenal dan langsung akrab dengan sebutan PELAKOR dari mulut kalian yang kebanyakan kaum perempuan berkalung sorban, wanita baik-baik yang menutup aurat tapi membuka aibnya sendiri dengan dalihnya yang tak berdalil!!! ASAPLAKOR ASAl jePLAK aja nyebut PELAKOR..oh BUSANA dan KEPALSUAAAAAAAAN SUMPAH SUsunya tuMPAH ! SUMPAL susunya palsu! Oprasian ciiiin CIVIS PACEM PARA BELLUM sapa suruh main dunia maya SAPA MAU DAMAI BERSIAPLAH UNTUK PERANG, prang prang prang BESI jadi PEDANG karena ditempa kata GILANG DIRGA TALENTA LENGKAP PAHA BIGGER SIZE THAN PAHA ONTA @gilangdirga Kelaminnya palsu! Pelaminannya endoooooorse ini pasti UMRAHnya juga endorse...PErebut LAki ORang ??????!!!! Aku tersentak bingung dan gelisah...Siapa? ADP? @ahmaddhaniprast? Mayang Kwok? Sari Jameela. Mulai saat ini jangan ganggu hubungan INSHA ALLAH SAH 2 antara aku dan mas @hendrayan.m."

Mendadak memiliki bayak haters, Karina pun ikut memberikan tanggapan lewat akun Instagramnya.

Berbeda dari sang suami, Karina justru terlihat santai dan cuek menghadapi hal tersebut.

Hal tersebut dibuktikan dengan postingannya pada Sabtu (7/10/17) kemarin.