Bahaya, Ini Tiga Hal Sensitif yang Pantang Diceritakan ke Sahabat

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Dalam sebuah persahabatan sering kali kamu selalu ingin berbagi cerita, baik cerita yang umum maupun yang sangat intim.

"There's no secret between you and your bestfriend", mungkin inilah moto dalam pertemanan kamu.

Tapi sayangnya, sedekat apapun kalian, sesayang apapun kalian, sepercaya apapun kalian, tetap saja ada beberapa rahasia yang sebenarnya tidak perlu kamu ceritakan ke sahabat kamu.

Lalu masalah apa saja yang haram diceritakan ke sahabat?

Inilah 3 masalah yang pantang diceritakan seperti yang dikutip Grid.ID dari Stylecraze.

1. Masalah keuangan

Uang adalah hal yang paling sensitif.

Uang bisa mengubah pertemanan menjadi permusuhan.

Kamu nggak perlu bercerita tentang gaji atau bonus yang kamu dapatkan dari hasil kerja.

Masalah gaji adalah masalah yang bisa menimbulkan rasa iri pada temanmu.