Foto Bareng Bella, Gaya Engku Emran Ini Bikin Netizen Salah Fokus

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID- Resepsi kedua pernikahan Laudya Cynthia Bella dan Engku Emran baru saja digelar Minggu (8/10/2017).

Resepsi tersebut dilaksanakan di The Diamond Inter Continental Hotel, Dago Pakar, Bandung.

Teman-teman Bella yang sesama aktris pun turut datang dalam acara tersebut.

Mereka ikut membagikan momen bahagia itu kepada publik lewat akun instagram.

Seperti Zaskia Sunkar, sahabat Bella, juga tak mau ketinggalan.

Minggu (8/10/2017), Zaskia mengunggah fotonya bersama Bella dan Engku Emran di Akun Instagramnya.

Dalam foto tersebut, Bella juga bersama Ratna Galih, Vivi Zubedi, Nathasia, Nathasia Maharani.

"last one (emoji) ... dear @iamkumbre thankyou for stealing my mirror (emoji) but I'm so glad to see her sooooo happy , please take care of my baby (emoji) love you guys >," tulis @zaskiasungkar15

(Yang terakhir.... untuk @aimkumbre terimakasih telah mencuri kembaranku (emoji) tapi aku sangat senang melihatnya (Bella) bahagia, tolong jaga dia, cinta kalian semua, red)