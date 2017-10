Kenali Penyakit Suka Berbohong Seperti Dwi Hartanto 'The Next Habibie'

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Kebohongan demi kebohongan terus dilontarkan oleh Dwi Hartanto, sosok yang digadang-gadang akan menjadi 'The Next Habibie'.

Beberapa kebohongan Dwi yang akhirnya terbongkar antara lain mengaku sebagai salah satu peneliti dalam acara Visiting World Class Professor, mengklaim sebagai lulusan Tokyo University, atau mengaku sebagai post-doctoral Asisten Profesor di Technische Universiteit (TU) Delft.

Untung saja kebohongan-kebohongan tersebut akhirnya terbongkar.

Baca: 5 Fakta Tentang Dokter yang Lepaskan Tembakan di Mal, Nomor 3 Tak Disangka

“Bilamana kebohongan ini berlanjut dan Dwi Hartanto diberikan posisi di bidang Aerospace Engineering yang bukan merupakan keahliannya, tentunya akan sangat membahayakan keselamatan jiwa banyak orang,” kata Deden Rukmana, Professor and Coordinator of Urban Studies and Planning di Savannah State University.

Berbicara tentang kebohongannya, 'hobi' yang dimiliki oleh Dwi ini sebenarnya tergolong sebagai penyakit psikologis, yaitu mithomania.

Mithomania adalah gangguan yang membuat penderitanya berbohong tanpa sadar tanpa tujuan untuk menipu.

Dalam ilmu psikologi, istilah mithomania diberikan kepada orang yang sering berbohong dan menganggap kebohongan yang dilakukannya adalah nyata.

Ini tentu berbeda dengan kebohongan biasa, karena penderita tidak sadar ia tengah berbohong karena ia menceritakan khayalan yang ada di kepalanya saja.

Orang seperti ini tidak merasa berbohong itu adalah sebuah kesalahan dan berefek buruk bagi dirinya dan orang lain.