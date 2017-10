Kwik Kian Gie Dikabarkan Meninggal, Ucapan Bela Sangkawa Mengalir di Medsos

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Kabar meninggalnya politikus PDIP,Kwik Kian Gie yang menjadi viral di media sosial sejak Senin (9/10) pagi dibantah langsung oleh menantu Kwik, Ketty Janur Sari lewat akun facebooknya, KEtty Janur Sari.

Dalam postingannya, Ketty menyebutkan jika sang ayah kini dalam kondisi baik-baik saja, sehat dan masih hidup.

Dalam kesempatan tersebut, pemilik toko roti dan kue merek Skinny baker itu pun menyayangkan berita bohong yang menyebutkan Kwik meninggal dunia.

"Hi guys! My father in law pak Kwik Kian Gie is doing great! Alive n healty! thank you atas semua perhantiannya!. Berita hoax cepet banget nyebarnya ya. Bangun jam 4 pagi saya sampai shock diberitain beliau meninggal and nerima banyak banget WA dari teman-teman. Semoga ga ada lagi berita-berita hoax seperti ini ya," tulisnya.

Walau begitu, ucapan bela sangkawa sudah mengalir di media sosial. Seperti yang disampaikan oleh Catherine lewat akun twitter @Catherine Lubrien‏ yang mengucapkan selamat jalan kepada Kwik.

"Rip Kwik Kian Gie. Bapak senior ekonom kita. Selamat jalan Pak. Turut berdukacita yah @kettyjs Salam buat ka inggih," tulis Catherine.

Sejumlah komentar pun dituliskan netizen dalam postingan tersebut, termasuk jawaban pedas yang disampaikan oleh Hannibal Lecter‏ lewat akun @sugi_0706 atas pertanyaan seorang netizen yang bertanya sebab musabab kematian Kwik.

"Kalau menurut saya selama 2 thn belakangan, beliau menunjukkan gejala kebusukan HATI!," tulisnya.

Tetapi tidak bertahan lama, beberapa netizen menyebutkan jika berita kematian Kwik adalah kabar hoax, di antaranya Herman W. Sutisna‏ lewat akun @sutisna_w dan Santo Arie‏ lewat akun @Santoarie185.

"Berita meninggalnya KKG tidak benar," tulis Herman W. Sutisna‏ disusul pernyataan Santo Arie 'Berita hoax itu'