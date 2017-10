Live Streaming Persib Vs Barito Putera di TV One, Maung Bandung Dihantui Rekor Buruk

Persib Bandung vs Barito Putera

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Live Streaming TV One Persib Vs Barito Putera Kick Off 18.30, Maung Bandung Dihantui Rekor Buruk.

Persib Bandung akan menjamu Barito Putera di Stadion Jalak Harupat dalam lanjutan Liga 1, Senin (9/10/2017).

Menghadapai tim asal Kalimantan tersebut, Maung Bandung dihantui rekor buruk dalam tiga laga kandangnya terakhir.

Anak asuh Emral Abus itu hanya mendulang tiga angka dari kemungkinan sembilan poin yang dapat diraih.

Jelas catatan buruk itu harus segera diputus pada pertandingan yang akan dimulai pada pukul 18.30 WIB tersebut.

Berikut link live streaming-nya:

LINK 1

LINK 2

Sempat cedera angkel, striker andalan Persib Bandung, Ezechiel N Douassel dinyatakan siap bertanding oleh asisten pelatih, Herrie Setyawan.

Sementara dua pemain andalannya di lini belakang dan depan, Achmad Jufriyanto serta Febri Hariyadi dipastikan absen akibat akumulasi kartu.