(VIDEO) Santap Renyahnya Iga Bakar hanya di The Space

Laporan Reporter Tribun Lampung Dennish Prasetya

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - The Space, tempat yang tidak hanya asyik untuk makan, tapi juga nyaman untuk kumpul bersama teman, saudara, keluarga, maupun rekan kerja. Ini sesuai dengan tagline-nya, Eat, Share, and Drink.

The Space secara resmi beroperasi sejak Kamis (28/9/17). Lokasinya sangat strategis, berada di Jalan Raden Intan, tepatnya di lantai II Lampung Electronic Centre (eks Plaza Lotus).

Tienny Gunawan, pemilik The Space Resto and Bar mengatakan pihaknya menyediakan beragam menu kuliner yang istimewa. Beberapa menu andalan The Space di antaranya okonomiyakidan cream soup D'Light.

"Tersedia juga main course yang lezat seperti iga bakar dan The Space Chicken Popeye. Tidak ketinggalan es mutiara ceria dan poffertjies yang melengkapi santapan anda sebagai hidangan penutup,"ujarnya

Pengunjung juga menikmati aneka minuman segar yang diracik spesial. Mulai dari kopi, jus, mocktails, dan berbagai minuman khas Indonesia lainnya. Selain itu, The Space Lampung dapat menjadi pilihan yang tepat bagi para penikmat minuman beralkohol di malam hari. "Hal-hal tersebutlah yang memicu lahirnya tagline The Space Resto and Bar ini, Eat-Share-Drink," imbuhnya.

Restoran ini terdiri dari area bar, indoor dan outdoor. Secara keseluruhan The Space Bar and Resto mampu menampung hingga 200 pengunjung. Saat ini, restoran buka setiap hari mulai pukul 10.00 WIB-23.00 WIB, dan Jumat-Sabtu pukul 10.00 WIB-24.00 WIB memberikan penawaran istimewa.

Salah satu menu yang Tribun coba di sini adalah sate sapi dengan tampilan daging yang dipotong kecil . Satu tusuknya ada sekitar 4 potong, dengan tusuk sate yang tak terlalu padat dan warna kecokelatan. Rasa dagingnya manis, dengan rasa lemak yang gurih dan lumer ketika digigit hangat-hangat. Terjejak rasa bawang putih dan manis kecap dalam sajian sate sapi.

Tekstur dagingnya empuk, karena menggunakan sapi berusia muda sehingga menghasilkan lemak yang lembut dan juicy. Nyam!

Menu iini makin nikmat kala berpadu dengan lumuran bumbu kacang yang kental. Dengan tekstur yang tak terlalu kasar menghasilkan sensasi rasa gurih yang manis. Jangan lupa nikmati bersama dengan lontong yang empuk dan padat agar semakin kenyang.

Untuk harganya sendiri sate sapi dibanderol Rp 50 ribu per porsi