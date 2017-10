Agnez Mo Akhirnya Merilis Album Internasional, Digital atau Fisik?

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Penyanyi Agnez Mo akhirnya merilis album internasional pertamanya yang berjudul X hari ini, Selasa (10/10/2017).

Pelantun "Coke Bottle" ini mengumumkan peluncuran albumnya itu lewat akun Instagram-nya, @agnezmo.

"X. 10.10 12:00 AM EST #AGNEZxMO #X #AGNEZMO," tulis Agnez, seperti dikutip Kompas.com, Selasa pagi.

Ia juga menuliskan bahwa album X keluar serempak di semua negara pada pukul 00.00 sesuai waktu setempat.

Namun tak ada penjelasan apakah perilisan itu secara digital atau fisik.

"My “baby” X was born. 10 of October 12 AM in all countries (each time zone). My honesty. My fantasy. My reality. #AGNEZxMO#AGNEZMO #X," tulis Agnez.

Sebelumnya, ditemui di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (28/9/2017) malam, Agnez mengungkap tanggal rilis album terbarunya.

"Tanggal 10 bulan Oktober, album saya akan keluar juga he he he," ujar Agnez.

Saat itu, ia juga merilis empat lagu dalam album kelimanya nanti berjudul "Long a I Get Paid", "Damn I Love You", "Wanna Be Loved", dan "Beautiful Mistakes".

Lagu-lagu itu untuk kali pertama ia bawakan secara langsung di hadapan publik, Kamis malam.

Agnez memulai kariernya di dunia hiburan Tanah Air pada usia enam tahun. Sebagai penyanyi cilik, ia sudah menelurkan tiga album, yakni Si Meong (1992), Yess! (1995), dan Bala-bala (1996).

Beranjak remaja, Agnez semakin menunjukkan bakat dan eksistensinya sebagai solois wanita ternama Indonesia. Dari 2003 hingga 2013, ia sudah melahirkan album And the Story Goes, Whaddup A'..?!, Sacredly Agnezious, dan Agnez Mo.