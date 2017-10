Test Ride CBR250RR, TDM Gelar CBR Night Hunter 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Untuk memberikan pengalaman mengendarai All New CBR250RR melalui sensasi test ride kepada konsumen, PT Tunas Dwipa Matra kembali menggelar kegiatan CBR Night Hunter yang di selenggarakan di Stadion Pahoman, Sabtu (7/10).

Kegiatan yang diikuti oleh 45 peserta dari berbagai komunitas sepeda motor Honda di Lampung dan konsumen ini diramaikan dengan hadirnya “batgirl” yang akan menemani peserta selama mencoba ketangguhan sepeda motor ini.

Selain nongkrong bareng komunitas, seluruh peserta yang hadir juga dapat mengendarai serta merasakan secara langsung produk Honda All New CBR250RR dalam sesi test ride. Masing - masing 5 - 10 menit selama acara. Kegiatan ini juga menyuguhkan dan memperkenalkan product knowledge seputar All New Honda CBR250RR kepada komunitas yang hadir.

Manager Promosi TDM Rusli Mantaring mengatakan, kegiatan CBR Night Hunter ini juga peserta diberikan pengarahan safety riding yang terkait dengan keselamatan berkendara saat melakukan test ride kepada para peserta.

“CBR Night Hunter ini juga menampilkan karakter unik yaitu Batgirl yang berboncengan dengan pengendara pada saat test ride. Kegiatan ini sebagai ajang silaturahmi sesama komunitas yang ada di Lampung dan sekaligus memperkenalkan produk motor All New Honda CBR250RR kepada komunitas motor di Lampung," jelasnya dalam rilis.

Untuk diketahui, All New Honda CBR250RR Special Edition hadir dengan tema ikonik Kabuki melalui tampilan spesial. Yakni shock absorber berwarna hitam, frame berwarna merah, rim wheel asimetri dengan rim wheel depan berwarna hitam dan rim wheel belakang berwarna putih dan rear seat cowl putih.

All New Honda CBR250RR Special Edition juga disertai dengan goresan khas yang menggambarkan peta Indonesia. Edisi khusus ini hadir untuk merayakan satu tahun kehadiran All New Honda CBR250RR dengan filosofi “Total Control”. (ana/*)