5 Makanan yang Dijauhi Ahli Nutrisi, Nomor 2 Banyak Disukai Laki-laki

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Kita pasti terbiasa mengkonsumsi makanan yang manis, maupun berlemak.

Seringkali kita tak pernah memikirkan dampak dari makanan yang kita konsumsi.

Namun, pernahkah kamu bertanya, apa saja makanan yang dihindari para ahli nutrisi?

Dilansir Grid.ID dari laman Everyday Health, ini dia 5 daftar makanan yang tak ingin dikonsumsi para ahli nutrisi.

1. Hot dog, Daging Babi, dan Sosis

Penulis buku Read It Before You Eat It, mengatakan bahwa dia tidak akan pernah memakan daging olahan ini.

Hal ini ia lakukan untuk menghindari risiko kematian akibat kanker atau penyakit kardiovaskular.

2. Kopi Manis

Johannah Sakimura, MS, penulis dibalik kolom Kesehatan Sehari-hari, Nutrition Sleuth, mengatakan tak akan mengkonsumsi minuman kopi yang memiliki 400 kalori dan setara 15 teh gula.

Tambahan gula dalam kopi yang disajikan di beberapa coffe shop ternama membahayakan kesehatan jantung.