Komunitas One Squad, Curhat Bila Kumpul di Sekitar Mahan Agung

Laporan Reporter Tribun Lampung Yoga Nolduy Perdana

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - One Squad Community Chapter Lampung namanya. Ini merupakan komunitas bagi para pengguna kendaraan, bisa roda dua maupun roda empat. Seperti juga komunitas di bidang otomotif lainnya, One Squad juga memiliki banyak agenda, baik rutin maupun bulanan.

Oky Wijaya, Ketua Umum One Squad Chapter Lampung mengatakan, komunitas ini merupakan cabang dari One Squad pusat di Jakarta. Dan komunitas ini baru ada di Jakarta dan di Lampung saja. "One Squad ini artinya pasukan, terdiri dari orang-orang yang memiliki tujuan untuk berkumpul dengan kegiatan positif," tutur Oky, Rabu (11/10).

Menurutnya, meski komunitas ini isinya orang-orang yang memiliki kendaraan baik motor atau mobil, namun mereka juga terbuka bagi mereka yang tidak memiliki kendaraan. "Intinya kita mengutamakan solidaritas. Sebab, tujuan dibentuknya komunitas ini adalah untuk silaturahmi dan melakukan kegiatan positif," kata dia.

Untuk kegiatannya sendiri, mereka rutin kumpul di kawasan Mahan Agung Bandar Lampung. Berkumpulnya dua bulan sekali yaitu minggu pertama dan ketiga. Saat kumpul ini banyak hal yang dibicarakan. Tidak cuma ngobrol soal kendaraan, modifikasi, atau agenda komunitas, namun juga persoalan pribadi para anggota.

"Tidak ada bahasan yang baku kalau kita kumpul. Kita datang, kumpul bareng trus bincang-bincang saja sampai capek. Dan terkadang kita adakan konvoi keliling kota yang tentu saja tetap mematuhi peraturan lalu lintas dan setelah itu kembali ke titik kumpul dan pulang ke rumah masing-masing," kata sang ketua.

Mereka juga kerap melakukan touring mini. Kegiatan ini menurut Oky, cara mereka bersilaturahmi dan membangun keakraban diantara member. Apalagi, member tersebar di kabupaten/kota di Lampung. Kegiatan touring ini dilakukan secara kontinyu.