Keren Nih, Taylor Swift Luncurkan Jejaring Sosial Sendiri Buat Para Fansnya

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - Taylor Swift telah mengumumkan rincian aplikasi jejaring sosialnya sendiri yang disebut The Swift Life.

Sementara album keenam penyanyi ini yang bertajuk Reputation, baru akan dirilis pada 10 November 2017 mendatang.

Kamu tentunya sudah hafal lagu barunya, Look What You Made Me Do.

Nah, menjelang rilisnya album, Tay Tay siap meluncurkan The Swift Life.

Dilansir dari NME, aplikasi ini digambarkan sebagai tempat yang kreatif, inklusif, dan berbasis komunitas.

Tentu ini diperuntukkan bagi pengguna agar terhubung dengan baik satu sama lain, dan tentu dengan Taylor.

tay tay (The Verge)

Ini akan menjanjikan untuk menawarkan foto dan video eksklusif, balasan dari sang penyanyi sendiri.

Tak ketinggalan akan dilengkapi pula Taymojis atau emoticon Taylor.

Aplikasi ini tentu juga menyajikan lagu-lagu dari Taylor Swift sendiri.

Bukan mustahil jika lewat alikasi ini Taylor bisa melihat, menyukai dan mengomentari postinganmu.

"Saya memiliki sesuatu yang sangat mengagumkan yang telah kamu kerjakan, untuk sementara saya ingin membagikannya denganmu," kata mantan pacar Tom Hiddleston ini pada sebuah video.

The Switf Life diluncurkan dalam versi beta di akhir tahun 2017.

So, tunggu saja ya. (Delta Lidina/TribunStyle.com)