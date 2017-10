Kopi Gula Aren Bakar Get Cafe, Sensasinya Wow!

Laporan Reporter Tribun Lampung Bayu Saputra

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Rasa unik hasil perpaduan antara kopi dan gula aren menjadi daya tarik tersendiri di Get Cafe. Kafe ini terletak di lantai dua GET Gadget Center Lampung, Jalan Brigjen Katamso, No 149C-D, Bandar Lampung. Uniknya lagi, gula aren yang disajikan merupakan gula aren bakar.

Manajemen Get Cafe Yandi mengatakan, pengolahan minuman kopi ini hampir sama dengan espresso lainnya. Metode yang digunakan pun adalah Vietnam Drip dan V60.

Namun, setelah kopi diracik menjadi espresso maka barista mencampurkan susu cair, caramel, dan gula aren bakar ke dalamnya.

"Sehingga namanya jadi based espresso caramel brulee. Sementara biji kopinya merupakan asli robusta dari Ulu Belu, Tanggamus," kata Yandi, Kamis (12/10).

Konsumen akan merasakan sensasi rasa khas pahit kopi robusta lalu gurihnya gula aren. Sementara campuran susu cair semakin memikat lidah untuk terus menyeruput isi gelas sampai habis.

Minuman kopi ini bisa Anda cicipi sambil menunggu teman atau keluarga berbelanja handphone di tempat tersebut.

Setiap gelas kopi di Get Cafe dihargai Rp 25 ribu. "Kami sengaja memberikan rasa nyaman kepada konsumen selain membeli handphone bisa juga menunggu di kafe," katanya.(byu)