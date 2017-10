Twitter Malah Beri Hukuman ke Rose McGowan Yang Jadi Korban Pelecehan Harvey Weinstein

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Produser Harvey Weinstein semakin terpojokkan atas dugaan pelecehan seksual dirinya terhadap beberapa aktris Hollywood.

Setelah kasusnya mencuat ke publik, Rose McGowan yang bercerita pernah menjadi korban pelecehan Weinstein pada 1997 di Sundance Film Festival, mengomentari skandal tersebut dan memuji aktris-aktris yang mau membeberkan semua.

Namun, dilansir dari Telegraph.co.uk, Kamis (12/10/2017), Twitter justru memberi penalti kepada akun Rose McGowan @rosemcgowan .

Rose McGowan memotret notifikasi tersebut, lalu mengunggahnya ke Instagram @rosemcgowan, Kamis (12/10/2017).

"TWITTER HAS SUSPENDED ME. THERE ARE POWERFUL FORCES AT WORK. BE MY VOICE. #ROSEARMY," tulisnya.

"TWITTER TELAH MENANGGUHKAN AKUN SAYA. ADA KEKUATAN BESAR YANG BEKERJA. JADILAH PENDUKUNGKU #ROSEARMY".

Twitter membatasi akun @rosemcgowan untuk berkirim pesan langsung kepada pengikutnya.

Selain itu, Twitter melarang Rose McGowan berkicau, melakukan retweets atau menyukai tulisan selama 12 jam.

Twitter memang mempunyai aturan untuk melarang pengguna akun berkicau atau menyebarkan konten yang cenderung kasar, mencakup ancaman, kekerasan, pelecehan, kebencian.