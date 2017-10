SOGO Kenalkan Levi's 501 Koleksi Fall Winter 2017 

Laporan Reporter Tribun Lampung Ana Puspita Sari

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Sukses mengenalkan Levi's 501 Live Unbuttoned, SOGO Branded Store Bandar Lampung kini memperkenalkan Levi's 501 koleksi Fall Winter 2017. Koleksi ini hadir dalam variasi warna dan finishing belel dengan cabikan natural.

Owner SOGO Branded Store Sofyan Lim mengatakan, mengusung tema Who Do You Want to Unbutton, Levi's ingin merangkul setiap individu untuk mengekspresikan imajinasinya dengan kreatif, melalui koleksi ini.

"Koleksi kali ini masih mempertahankan fit yang lebih ramping tetapi dengan variasi warna dan detail yang lebih menarik. Agar terlihat lebih unik, efek finishing belel dan cabikan - cabikan akan mewarnai koleksi Levi’s 501 musim ini," jelasnya, Jumat (13/10).

Sofyan menambahkan, efek whiskers dan abrasions yang dirancang lebih halus akan terlihat lebih natural. Finishing pada jeans Levi’s 501 kali ini tampil dengan efek cucian yang dibuat senatural mungkin untuk memberikan kesan vintage look.

Untuk pilihan warnanya, tersedia Cloudy Stained, Die Young, Fashion Hero, Freedom, Live Fast, Recycle, Rising Tide, Streetcar, dan Sun Faded yang sangat menarik dan masuk dalam koleksi yang harus dimiliki fashionista.

Agar mempertahankan ciri khasnya, jeans Levi’s 501 tetap menggunaan bahan dasar XX Cone Denim yang digunakan sejak tahun1920an. Dengan mempertahankan kekuatan dan ketahanan karakter Levi's 501 jeans, ini merupakan komitmen Levi's dalam menjaga originalitas dan kualitas yang terbaik.

Lebih lanjut, penggunaan label 501 pada bagian dalam waist band, flasher di kantong belakang, cetakan uang dolar di pocketing dan leather patch merupakan ciri khas lain yang tetap dipertahankan pada koleksi Levi's 501 ini. Hal ini dilakukan untuk mempertahankan keunikan Levi's 501.

Untuk semakin memanjakan konsumennya, SOGO memberikan promo untuk setiap pembelian koleksi Levi's 501 mendapatkan gantungan kunci cantik dari Levi's. Promo lainnya, diskon 20% untuk koleksi produk Wrangler, Lea, Giani, Miyoshi, Gabrielle, dan Salt n pepper serta berbagai aksesori mulai dari dompet, parfum dan ikat pinggang. (ana)