Sophia Latjuba Beri Sinyal Telah Menikah, Netizen Ikut Bahagia

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - Sophia Latjuba termasuk salah satu artis yang aktif berbagi kegiatan sehari-hari melalui akun Instagram pribadinya.

Dari berbagai materi yang ia unggah melalui Instagram, ada satu video yang langsung menarik perhatian saat Sophia Latjuba salto di bibir pantai.

Bukan soal gerakan saltonya, melainkan baju kaus yang dikenakan ibu penyanyi Eva Celia itu mencuri perhatian dan tak biasa, yakni bertuliskan kata "wife".

Sophia mengenakan kaus tanpa lengan dengan celana jeans pendek. Ia memamerkan senyum semringah dalam video tersebut.

Sontak tulisan "wife" itu mengundang perhatian warganet lantaran Sophia Latjuba saat ini diketahui masih berpacaran dengan vokalis Ariel "NOAH".

Bahkan salah satu followers Sophia Latjuba menanyakan apakah tulisan tersebut sebagai pengumuman status pernikahannya?

Seperti komentar akun @scholastica_intanIs, "this an announcement?".

Akun @kamalishak juga menanyakan hal yang sama, "Wife? Who is the lucky man? @sophia_latjuba88."

Sedangkan akun @devi_romayanti_lubis berkomentar, "Wife???? Duhhhhh,,,, ikut bahagia."

@nienstagram3: "Salfok sama tulisan di kaosnya."

@kelv2king: "Hahahhah 'wife' kerennnn.. suaminya siapa @sophia_latjuba88 kenalin lah."