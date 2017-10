Cedera Pemain Sayap Ini Jadi Mimpi Buruk Ketimbang Liverpool Kehilangan Coutinho

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, LIVERPOOL - Mantan gelandang Manchester United dan Liverpool, Paul Ince, memberikan komentar terkait cederanya pemain sayap The Reds, Sadio Mane.

Paul Ince menilai bahwa absensi Sadio Mane akan berdampak besar bagi Liverpool.

Baca: LIVE STREAMING Liverpool Vs Manchester United - Saksikan Pukul 18.30 WIB Hanya di Sini

Mane harus berisitirahat setidaknya enam pekan setelah mengalami cedera hamstring.

Cedera itu Mane dapatkan kala membela timnas Senegal melawan timnas Tanjung Verde di laga Kualifikasi Piala Dunia 2018.

Akibat cedera itu, pemain berusia 25 tahun itu terancam absen enam pekan.

Ia berpotensi absen dalam sepuluh laga yang bakal dilewatkan Mane dalam kurun tersebut.

Baca: Liverpool Hanya Sanggup Main Searah Sedangkan Mourinho Tahu Cara untuk Menang

Laga-laga tersebut antara lain:

Liverpool Vs Manchester United (14/10/2017)

Maribor Vs Liverpool (18/10/2017)

Tottenham Hotspur Vs Liverpool (22/10/2017)

Liverpool Vs Huddersfield Town (28/10/2017)

Liverpool Vs Maribor (2/11/2017)

West Ham United Vs Liverpool (5/11/2017)

Liverpool Vs Southampton (18/11/2017)

Sevilla Vs Liverpool (22/11/2017)

Liverpool Vs Chelsea (26/11/2017)

Stoke City Vs Liverpool (30/11/2017)

Ince mengklaim bahwa kehilangan Mane lebih buruk ketimbang kehilangan Philippe Coutinho.

"Sadio Mane absen selama enam minggu adalah kabar buruk bagi Liverpool. Itu adalah kerugian yang jauh lebih besar daripada Philippe Coutinho," kata Ince kepada PaddyPower News dikutip BolaSport.com.

Baca: Manchester United Superior Awal Musim, Juan Mata Sebut Timnya Belum Menangkan Apapun

"Mane jauh lebih terlibat dalam permainan dari awal sampai akhir. Tanpa dia, sayap Liverpool jauh lebih lemah, dia sangat penting," ucapnya.

Mane telah menyumbang 3 gol dan 2 asssit dari 9 laga Liverpool di semua kompetisi.