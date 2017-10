Wow, Via Vallen Kembali Kalahkan Ayu Ting Ting

Kolase TribunStyle - Via Vallen dan Ayu Ting Ting

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Nama Via Vallen mulai diperhitungkan sebagai musisi dangdut bahkan mengalahkan Ayu Ting-Ting dan pendangdut senior lainnya.

Permilik nama Maulidia Octavia ini makin tenar setelah dinobatkan jadi pemenang dalam ajang SCTV Music Awards 2017 pada kategori Penyanyi Dangdut Paling Ngetop 2017.

Sepertinya 2017 adalah tahun kejayaan bagi Via Vallen.

Setelah memenangkan SCTV Music Awards 2017, kini ia kembali menerima sebuah penghargaan di ajang penganugrahan musik dangdut.

Pada malam penganugrahan Indonesia Dangdut Awards 2017 yang diadakan Indosiar, Via Vallen kembali membawa pulang piala dalam kategori Penyanyi Dangdut Solo Wanita Terpopuler.

Tak tanggung-tangung, perempuan kelahiran Surabaya ini juga berhasil menyingkirkan pedangdut senior.

Mereka adalah Zaskia Gotik, Nassar, Cita Citata, bahkan Ayu Ting Ting yang jadi pemenang tahun sebelumnya, harus rela menerima kemenangan Via Vallen.

"Alhamdulillahh satu penghargaan lagi. Terimakasih #IDA2017"

"Dan terimakasih untuk vyanisTy dan semua pihak yang sudah mendukung Via dr dulu sampai sekarang, terimakasih do'a2 terbaiknya buat Via dan terimakasih juga buat yg sudah ngevote Via di IDA 2017."

"Sekali lagi terimakasih banyak. Semoga musik dangdut milik Indonesia ini selalu berjaya," caption panjang yang ditulis oleh Via Vallen menerangkan sebuah foto dirinya membawa piala.